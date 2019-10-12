الإرياني يدعو لحسم المعركة ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران

السبت 12 أكتوبر 2019

الإرياني

الخليج 365

دعا وزير الإعلام في الحكومة الشرعية، معمر الأرياني، الشعب إلى تجاوز خلافاتهم وتوحيد صفوفهم تحت مظلة الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي لحسم معركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب الذي قادته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



وحذر الوزير الأرياني من المؤشرات الأخيرة التي أطلقتها الأمم المتحدة حول ارتفاع معدل الفقر في البلاد بسبب استمرار الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

Advertisements

وأضاف الأرياني في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الرسمية، اليوم، أن "تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدق ناقوس الخطر ويحذر من استمرار الأزمة في اليمن حتى 2022 جراء انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، والذي يهدّد بجعل سكانه الأكثر فقراً في العالم، حيث يعيش حاليًا 79 بالمائة تحت خط الفقر فيما لا يزال 3.3 ملايين نازح بحسب ‎الأمم المتحدة".

وتابع أن " هذه المؤشرات الخطيرة والواجب الوطني يحتم على اليمنيين تجاوز خلافاتهم وتوحيد صفوفهم تحت مظلة الشرعية الدستورية لحسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب".

ودعا وزير الإعلام للعمل على حسم المعركة مع المليشيا الحوثية وانقاذ الشعب اليمني من هذا المصير وانهاء الأزمة الإنسانية التي تعد الأسوأ عالميا كما تصنفها الأمم المتحدة.