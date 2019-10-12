شكرا لمتابعة خبر عن لسعودية تستعد لـ"الحدث الأضخم في التاريخ" الأسبوع المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ا



كشفت تقارير صحفية أن السعودية تستعد لما أطلق عليه "الحدث الأضخم في التاريخ"، نهاية الأسبوع المقبل.

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نشرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية تقريرا، نقلت فيه عن مصادر مطلعة في مجلس إدارة شركة "أرامكو" السعودية للنفط، بأنها تستعد حاليا لإعطاء "الضوء الأخضر" من أجل الطرح الأولي لأسهم أرامكو الذي سيكون الأضخم في التاريخ.

وأوضحت أن مجلس إدارة أرامكو سيجتمع الخميس المقبل 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لإصدار قراره النهائي بشأن الطرح الأولي لأسهم أرامكو، وإعطاء الضوء الأخضر لتلك العملية.

وذكر المصدر الجدول الزمني لعملية الطرح، الذي سيكون على النحو التالي:

- إعلان نية الطرح في 20 أكتوبر الجاري.

- نشر عرض الطرح في 27 أكتوبر الجاري.

- فتح باب الاشتراكات في 3 نوفمبر المقبل، وسيكون لمدة أسبوعين.

- نهاية نوفمبر يبدأ رسميا تداول أسهم أرامكو في سوق المال السعودية.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن عملية الطرح الأولي لأسهم أرامكو لن تتجاوز نسبة 2% من أسهم الشركة السعودية.

وتوقعت الوكالة الأمريكية أن تصل عائدات ذلك الطرح الأولي نحو 40 مليار دولار أمريكي، ليكون هذا هو الطرح الأولي الأكبر والأضخم عالميا.

ومن المتوقع أن يحقق طرح أرامكو ضعف ما حققه الطرح الأولي لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني "علي بابا" الذي بلغت عائدات طرحه الأولي في 2014، 20 مليار دولار أمريكي.

وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد قال إن بلاده تستهدف إجراء الطرح العام الأولي لشركة النفط الوطنية العملاقة "أرامكو" السعودية "في أقرب وقت ممكن".

وتعد خطة الطرح العام الأولي ركيزة أساسية لخطة سعودية، لتحقيق التحول الاقتصادي لجذب الاستثمار الأجنبي والتنويع بعيدا عن إيرادات النفط.

وجرى تعليق العمل على الطرح العام الأولي في 2018، حين حولت "أرامكو" تركيزها إلى الاستحواذ على حصة نسبتها 70 بالمئة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" المنتجة للبتروكيماويات.

قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة "أرامكو" السعودية إنها مستعدة للطرح العام الأولي لأسهمها، لكن القرار بشأن مسألة التوقيت يعود للمساهم الوحيد في الشركة وهو الحكومة السعودية، طبقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال مسؤولون سعوديون، إن الحكومة تخطط لإدراج "أرامكو" في 2020-2021، في صفقة تعتبر حجر الزاوية، في مساعي المملكة للتحول الاقتصادي بجذب استثمارات أجنبية وتنويع الأنشطة الاقتصادية بعيدا عن الاعتماد على النفط.

وأتى إعلان المسؤول التنفيذي الكبير في "أرامكو"، بعد ساعات من إعلانها أنها حققت ربحا صافيا قدره 46.9 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، انخفاضا من 53.02 مليار دولار قبل عام.

أعلنت الحكومة في وقت سابق أنها رحيل وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح عن مجلس إدارة أرامكو، وتعيين ياسر الرميان، رئيساً لمجلس إدارة عملاق النفط السعودي "أرامكو".

