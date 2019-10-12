شكرا لمتابعة خبر عن عاجل ... هذا ما حدث في العاصمة صنعاء.. العدوان يرتكب أكبر جريمة مروعة وجموع غفيرة غاضبة تملأ الشارع ومصادر حكومية تكشف التفاصيل (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

نظم موظفو شركة النفط اليمنية والنقابات والهيئات التابعة لها المعتصمين أمام مكتب الأمم المتحدة في صنعاء منذ 189 يوماً، وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة الـ 27 التي حملت عنوان ”إدانة التجاهل الأممي ورفض التجزئة المؤقتة”.

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وفي الوقفة الإحتجاجية التي حضرها المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية ياسر الواحدي أكد الناطق الرسمي للشركة أمين الشباطي عن وصول السفينة ”ديستا بوشتي” المحملة بكمية (9,951) طنا من مادة البنزين وكمية ( 11,008 ) طن ديزل إلى غاطس ميناء الحديدة بعد أن تعرضت للاحتجاز عرض البحر من قبل تحالف العدوان لمدة 57 يوماً.

وأوضح الشباطي أن الكمية المحملة على السفينة المشار اليها قليلة جداً ولا تغطي الاحتياجات المحلية سوى ليومين فقط من المادتين في الوضع الطبيعي فضلاً عن الحاجة الماسة في ظل الأزمة التموينية الخانقة التي يعيشها الوطن الغالي بسبب احتجاز السفن النفطية.

وفي ختام الوقفة أكد البيان الصادر عنها عن الرفض القاطع للحول المؤقتة في الإفراج المتقطع لسفن المشتقات النفطيه من قبل تحالف العدوان ومرتزقتهم.

ولفت البيان إلى أن قوى تحالف العدوان تتعمد احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها من الدخول لميناء الحديدة إمعانا في تضييق الخناق على المواطنين رغم الحاجة الماسة للمواد البترولية ما أدى إلى ظهور أزمة تموينية خانقة شاهدها العالم ولا زالت مظاهرها قائمة حتى هذه اللحظة.

وجدد البيان مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على تحالف العدوان للإفراج عن بقية السفن التي لا تزال محتجزة في عرض البحر.