"فيديو"اشتداد المعارك في جده واستخدام الاسلحه الخطيره

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو..

مجموعة من العمالة المخالفة في جدة تعتدي بالضرب على مواطن بسبب بيعه في نفس الموقع الذي يبيعون فيه!

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