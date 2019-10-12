شكرا لقرائتكم خبر عن غانم الدوسري يفجر مفاجأة جديدة وغير متوقعة حول اللواء عبدالعزيز الفغم ويكشف عن ”القاتل الفعلي” له والسبب..؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مفاجأة جديدة.. كشف المعارض السعودي البارز غانم الدوسري أن ممدوح بن مشعل آل علي قاتل “الفغم” هو ضابط مخابرات سعودي سبق أن التقاه في لندن.

وقال “الدوسري” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) معلقا على الحادث التي تصدر التريند العالمي بتويتر، إن القاتل ممدوح آل علي ضابط مخابرات أعرفه شخصيا فقد لاحقني في لندن وسجل في نفس النادي الرياضي الذي كنت أتردد عليه.”

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غانم الدوسري يفجر مفاجأة جديدة وغير متوقعة حول اللواء ”عبدالعزيز الفغم” ويكشف عن القاتل الفعلي له والسبب..؟

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وتابع كاشفا قصته مع ممدوح آل علي:”وبعدها اخذ يتواصل معي بشكل مستمر محاولا إقناعي بالعودة وبعد أن رفضت حاول دعوتي إلى مزرعة صديق له خارج لندن فرفضت”

وفي حادثة هزَّت الرأي العام السعودي، توفي اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز، بعدما أطلق عليه النار أحد أصدقائه بسبب خلاف شخصي بمنزله في مدينة جدة، مساء السبت 28 سبتمبر/أيلول 2019، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية السعودية.

وقالت صحيفة «سبق» السعودية إن عدداً من أقارب وأصدقاء اللواء، ومشاهير ومسؤولين نعوا «الفغم»، الذي قالت الصحيفة عنه إنه حصل على جائزة «أفضل حارس شخصي على مستوى العالم» من منظمة الأكاديمية العالمية.

وبحسب ما نشرت وسائل إعلام سعودية فقد لازم «الفغم» الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، ثم عمل حارساً للملك سلمان، وظلَّ مرافقاً خاصاً له، وكان مسؤولاً عن تأمين موكب الملك وتحركاته.