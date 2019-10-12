شكرا لمتابعة خبر عن لم يتبق إلا الخمر.. ابن سلمان اتخذ قرارا يسمح بالعلاقات غير الشرعية في فنادق السعودية لجذب السائحين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - لم يتبق إلا الخمر.. ابن سلمان اتخذ قرارا يسمح بالعلاقات غير الشرعية في فنادق السعودية لجذب السائحين

تحت عنوان “سعياً منها لدعم القطاع السياحي السعودية تُسقط شرط (المَحرم) عن النساء عند الإقامة في فنادقها” سلطت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية الضوء على قرار السعودية “المثير للجدل” إسقاط شرط القرابة للنساء عند السكن في الفنادق، وهو ما يشير إلى قرار سعودي رسمي يسمح بالعلاقات غير الشرعية، وفق محللين. ونشرت الصحيفة البريطانية تقريراً تستعرض فيه آخر قرارات ولي العهد السعودي في إطار سياسة الانفتاح. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: -------------------------------------------------------------------------------------------------- Advertisements

ولفتت إلى أن المملكة أعلنت أنها “لن تطلب من السائحين القادمين إليها تقديم وثائق تُثبت زواجهم كي تسمح للرجال والنساء منهم بالإقامة معاً في غرفة واحدة في الفنادق”. واعتبرت ذلك “محاولة من الرياض لجذب مزيد من السائحين، وتمهيد الطريق أمام غير المتزوجين للقدوم إلى المملكة الإسلامية المتشددة، التي تمنع العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج”. وأشارت إلى أن السعودية “تُيسّر للنساء اللواتي لا مَحرم لهن إجراءات حجز غرفة في الفنادق دون وجود رجال معهن حتى لو كنَّ من السعوديات”. واستعرضت الصحيفة النظام الجديد الذي بدأت الرياض العمل فيه، والقاضي بمنح تأشيرات الدخول، للسائحين من 45 دولةً أغلبها من أوروبا، في محاولة لجذب السياحة وتنويع مصادر دخلها في القطاعات الأخرى غير النفط. واستحضرت قراراً آخر قضى بأن النساء الوافدات “غير مُلزمات بارتداء الملابس التي تغطي أجسادهن بالكامل كما كان يحدث سابقاً”، لكن “الإندبندنت” لفتت إلى أن “الخمور لا تزال ممنوعة”. ولقي القرار السعودي الجديد استياءً وسخطاً عارماً على منصات التواصل والشبكات الاجتماعية، واعتبروه بمنزلة “قرار رسمي يسمح بالزنا وإشاعة الفاحشة”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لم يتبق إلا الخمر.. ابن سلمان اتخذ قرارا يسمح بالعلاقات غير الشرعية في فنادق السعودية لجذب السائحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.