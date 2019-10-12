شكرا لمتابعة خبر عن لا يفعلها الا ابو يمن ...شاهد ماذا حدث لعريس يمني يوم زفافه في هذا المكان المكتظ بالناس وكيف كان رد الجميع حين باغتهم بهذا الطلب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - لا يفعلها الا ابو يمن ...شاهد ماذا حدث لعريس يمني يوم زفافه في هذا المكان المكتظ بالناس وكيف كان رد الجميع حين باغتهم بهذا الطلب 2019/10/12 الساعة 10:01 صباحاً (الخليج 365 - متابعات ) Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: --------------------------------------------------------------------------------------------------br /> لقى عريس يمني مئات التهاني من كافة المساربين في أحد المحطات الخاصة بتعبئة المشتقات النفطية بصنعاء، التي تشهد أزمة مشتقات خانقة للاسبوع الرابع على التوالي. وأفادت مصادر مطلعة لـ" المشهد اليمني" أن سيارة العريس بزينتها وصلت الى محطة الرقاص بشارع الرباط يوم أمس الساعة السادسة والنصف مساء، وهي عاكسة للسرب، وطلب العريس من أصحاب السيارات ومندوب المحطة بالسماح له يمون سيارته بترول قبلهم، لكن طلبه قوبل بداية بالرفض، وبعد أن عرض عليهم دعوة زفافه سمحوا له بتعبئة سيارته، فيما مئات التهاني والتبريكات تنهال عليه من كل المساربين في المحطة. وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، أزمة مشتقات نفطية خانقة، في ظل ازدهار غير مسبوق للسوق السوداء.



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