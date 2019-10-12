مركز حقوقي دولي يمنح طبيبة عدنية صفة سفيرة لحقوق الانسان في اليمن

السبت 12 أكتوبر 2019 مركز متابعات_الخليج 365 منح مركز حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وفريق المراقبين الدوليين، الطبيبة العدنية حميدة محمد صفة سفيرة لحقوق الانسان في اليمن .

Advertisements وجاء في شهادة سفرا حقوق الإنسان، "إستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لمركزنا بموجب شههادة التسجيل الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي الموقر وبموجب الإعتمادات الدولية قررنا منح الدكتورة "حميدة محمد زيد" صفة سفير حقوق الإنسان في جمهورية اليمن" . وحصلت حميده على هذه الصفة الانسانية تقديرا لجهودها الانسانية والانفتاح على المجتمع لغرض ترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الانسان وايضا التنسيق مع سفارات الدول في بلدانهم لغرض اقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات في مجال حقوق الانسان.

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