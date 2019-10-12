إنتقالي أبين يستنكر جرائم الإصلاح بحق المسافرين

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السبت 12 أكتوبر 2019
الانتقالي
الخليج 365 - أبين
إستنكرت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية لودر بمحافظة أبين، الأعمال التي تقوم بها عصابات الإصلاح من اختطافات للمسافرين ببطاقات الهوية، والتي تمت مؤخراً في مدينة شقرة، بغرض استهداف النسيج الاجتماعي وزرع الفتن والبغضاء بين أبناء الجنوب.
جاء ذلك في الإجتماع الإستثنائي الذي عقد مساء الجمعة، برئاسة عباس ناصر السقاف، وبحضور عدد من أعضاء القيادة المحلية بالمحافظة، مساء اليوم الجمعة.
وأشاد الاجتماع بالعمل الوطني الذي قامت به قيادة الحزام الأمني وقيادة المجلس الانتقالي بمديرية مودية، بعد أن سارعوا وعملوا على إطلاق سراح المختطفين، وإطفاء نار الفتنة التي كانت تحاول إشعالها عصابات الإصلاح بين أبناء الجنوب .
وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع والمتغيرات التي تشهدها المديرية، والعمل على تذليل الصعاب بمتابعة قيادة المحافظة.
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