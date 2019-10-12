- 1/3
- 2/3
- 3/3
السبت 12 أكتوبر 2019
محطة نفط
الخليج 365 ـ صنعاء
حظي عريس يمني بمئات التهاني من كافة المطوبرين في أحد المحطات الخاصة بتعبئة المشتقات النفطية بصنعاء، التي تشهد أزمة مشتقات خانقة ومفتعلة للأسبوع الرابع على التوالي.
وبحسب ناشطين فإن سيارة العريس بزينتها وصلت الى محطة الرقاص بشارع الرباط شمالي العاصمة يوم أمس الساعة السادسة والنصف مساء، وهي عاكسة للسرب.
ووفق الناشطين طلب العريس من أصحاب السيارات ومندوب المحطة بالسماح له يمون سيارته بترول قبلهم، لكن طلبه قوبل بداية بالرفض، وبعد أن عرض عليهم دعوة زفافه سمحوا له بتعبئة سيارته.
وأكد الناشطون أن مئات التهاني والتبريكات انهالت عليه من كل المساربين في المحطة.
وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، أزمة مشتقات نفطية خانقة، في ظل ازدهار غير مسبوق للسوق السوداء.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. عريس يتلقى التهاني من مئات المطوبرين في محطة نفط بصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.