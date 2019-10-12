بالصورة.. عريس يتلقى التهاني من مئات المطوبرين في محطة نفط بصنعاء

السبت 12 أكتوبر 2019

محطة نفط

الخليج 365 ـ صنعاء

حظي عريس يمني بمئات التهاني من كافة المطوبرين في أحد المحطات الخاصة بتعبئة المشتقات النفطية بصنعاء، التي تشهد أزمة مشتقات خانقة ومفتعلة للأسبوع الرابع على التوالي.

وبحسب ناشطين فإن سيارة العريس بزينتها وصلت الى محطة الرقاص بشارع الرباط شمالي العاصمة يوم أمس الساعة السادسة والنصف مساء، وهي عاكسة للسرب.

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ووفق الناشطين طلب العريس من أصحاب السيارات ومندوب المحطة بالسماح له يمون سيارته بترول قبلهم، لكن طلبه قوبل بداية بالرفض، وبعد أن عرض عليهم دعوة زفافه سمحوا له بتعبئة سيارته.

وأكد الناشطون أن مئات التهاني والتبريكات انهالت عليه من كل المساربين في المحطة.

وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، أزمة مشتقات نفطية خانقة، في ظل ازدهار غير مسبوق للسوق السوداء.