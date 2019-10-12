العولقي : قطر تتكفل بطباعة الكتاب المدرسي للحوثيين والإصلاح سيبرر لها

السبت 12 أكتوبر 2019

الحوثيين

عدن - الخليج 365

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي، أن حزب الإصلاح اليمني، سيبرر أسباب قيام قطر بطباعة الكتاب المدرسي لميليشيا الحوثي الإنقلابية، والذي أعلنت الحكومة عن قيام الأخيرة بتحريفه .



وذكر العولقي في سلسلة تغريدات له بتويتر، "دولة قطر تمول طباعة الكتاب المدرسي في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي وتنشر فيه أفكار الطائفية وخرافات حسين بدر الدين الحوثي وكراهية الجوار العربي" .

واضاف "العجيب ان حزب الإصلاح وإعلامه يصرف النظر عن الدور القطري الخبيث بل ويدافع عنه ويتفرغ لزعزعة التنسيق السعودي الإماراتي!" .

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واشار إلى أن ذباب الإخونج سيحلق للدفاع عن قطر وسينشر انها لم تطبع للحوثيين سوى مناهج الفيزياء والكيمياء والرياضيات .. لافتاً إلى أن هذه هي "فهلوة قطر وذبابها الإلكتروني ليس لها حدود" .

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، رداً على إعلان مؤسسة قطر الخيرية، عن دعمها لطباعة الكتاب المدرسي الخاص بميليشيا الحوثي الإيرانية والذي جرى تحريف معانيه وتحويله إلى طائفية، من خلال إنزال مناقصة عامة عبر فرعها في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات .

وقالت مؤسسة قطر أن هذا لدعم يأتي في إطار مشروع دعم تعليم اطفال اليمن لطباعة الكتاب المدرسي الذي تنفذه المؤسسة في صنعاء .

فيما قالت الحكومة اليمنية أن مؤسسة قطر الخيرية بتبنيها لمشروع طباعة المنهج الدراسي المحرف والمصبوغ بالطائفية، تشارك مليشيا الحوثي الإيرانية في تسميم عقل الطالب اليمني، وتساهم في التعدي على التعليم في اليمن بتضمينه الشعارات والافكار العقائدية المزيفة التي تؤسس لمزيد من الصراع المذهبي بين أبناء الوطن الواحد .