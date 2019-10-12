صعدة.. مقاتلات التحالف تدمر مخازن أسلحة لمليشيا الحوثي في منبه الحدودية

السبت 12 أكتوبر 2019 مقاتلات التحالف الخليج 365 ـ صعدة دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة مخازن أسلحة ومواقع لمليشيا الانقلاب الحوثية في معقلها الرئيسي، صعدة.

وشنت مقاتلات التحالف سلسلة غارت جوية استهدفت بها مواقع وتحصينات المليشيا الحوثية في مديرية منبهة، شمالي غرب محافظة صعدة. Advertisements وطالت غارت التحالف مخازن أسلحة ومواقع للمليشيا الحوثية في المديرية ذاتها. و أسفر القصف الجوي عن وقوع عدة انفجارات في المواقع المستهدفة وسط تحليق مكثف لطيران التحالف العربي. وتزامن القصف الجوي مع قصف صاروخي ومدفعي على تحركات للمليشيا في ذات المديرية الحدودية مع المملكة العربية السعودية. وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.

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