بالاسم والصورة.. قوات الجيش تأسر قياديا حوثيا بارزا في محافظة حجة

السبت 12 أكتوبر 2019

الحوثيين

الخليج 365 ـ حجة

أسرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، قياديا حوثيا بارزا خلال مواجهات في محافظة حجة شمال غربي اليمن اليوم السبت، تشرين الأول 12، 2019.



وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش تمكنت من أسر القيادي الحوثي "محمد محمد علي قراش" في المواجهات التي دارت بمنطقة بني حسن التابعة لمديرية عبس في المحافظة.

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وذكرت المصادر أن قراش يعد من القيادات الميدانية الخطرة في صفوف المليشيا.

ويوم أمس أسرت القوات الحكومية عدد من مسلحي المليشيا بينهم قيادات خلال مواجهات في مديريات عبس ومستبأ وحيران.

وشنت المليشيا هجوما من عدن محاور لاستعادة مواقع في المديريات الثلاث إلا أنها فشلت في تحقيق أي تقدم وتكبدت خسائر كبيرة في المعدات والأرواح.