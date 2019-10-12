منظمة حقوقية تشهر تقرير هام بشأن أحداث أغسطس في عدن

السبت 12 أكتوبر 2019

عدن

عدن - الخليج 365

تشهر منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، تقريرها بشأن الأحداث التي شهدتها المدينة في أغسطس الماضي وعلاقته بالأرهاب منذ العام 2015م .



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وأفاد مراسل (الخليج 365) أن التقرير الذي سيتم إشهاره في مؤتمر صحفي سيتضمن تفاصيل حول الأحداث والمواجهات التي شهدتها العاصمة عدن خلال شهر أغسطس إبتداءاً بإستهداف معسكر الحزام الأمني وإستشهاد قائد اللواء الأول دعم وإسناد، العميد، منير اليافعي، أبو اليمامة، مروراً بالمواجهات بين قوات المجلس الإنتقالي الجنوبي وميليشيا حزب الإصلاح، وصولاً إلى محاولات العناصر الإرهابية إجتياح عدن في 29 أغسطس الماضي .

وأضاف مراسلنا، أن منظمة حق وجهت دعوة لكافة الصحفيين لحضور فعالية إشهار هذا التقرير .

ومن المتوقع أن ينشر الخليج 365 تسجيلاً كاملاً لوقائع هذا المؤتمر .