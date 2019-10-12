الجوف.. نجاة قائد عسكري من محاولة اغتيال في مديرية الحزم

السبت 12 أكتوبر 2019

محاولة اغتيال في مديرية الحزم

الخليج 365 ـ الجوف

نجا قيادي عسكري سابق في محافظة الجوف، الخميس 10 أكتوبر /تشرين الأول 2019م، من محاولة اغتيال فاشلة شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة.



وذكرت مصادر محلية أن العميد "هادي محمد عبار" نائب مدير الأمن السياسي بالجوف سابقأ، نجا من محاولة اغتيال فاشلة من قبل مسلح يدعى "محمد علي محسن الرباج" في منطقة الساعد شرق مدينة الحزم.

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وبينت المصادر، أن محاولة الاغتيال هذه هي الثانية التي يتعرض لها العميد "هادي عبار"، حيث تعرض للأولى قبل حوالى عامين وسط سوق الحزم من قبل عناصر أمنية تابعة لأمن الجوف، وأدت إلى مقتل أحد مرافقيه وإصابة آخر.

ووفق المصادر فإن العميد "هادي عبار" رفض الالتحاق بصفوف الشرعية بالمحافظة كونها بيد الإخوان، كما أنه رفض الالتحاق في صفوف المليشيات الحوثية بصنعاء.

ولفتت المصادر إلى أن العميد "هادي عبار" لا يوجد بينه وبين أي شخص أي خلاف، محملة السلطة المحلية بالمحافظة والأمن المسؤولية الكاملة عن ما قد يتعرض له العميد "هادي"، ودعت إلى ضرورة تثبيت الأمن والاستقرار بالمحافظة.