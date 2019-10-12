مليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات من ذمار وإب باتجاه الضالع

السبت 12 أكتوبر 2019

الحوثيين

الخليج 365 ـ صنعاء

دفعت مليشيا الحوثي الانقلابية، مساء الجمعة 11 أكتوبر /تشرين الأول 2019م، بتعزيزات كبيرة باتجاه جبهات القتال بالضالع.



وقالت محلية ، إن مليشيا الحوثي دفعت بتعزيزات كبيرة نحو الضالع، حيث تتكون تلك التعزيزات من عشرات الأطقم.

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وأكد شهور عيان مرور التعزيزات الحوثية من مناطق نجد الجماعي بمديرية السبرة التابع محافظة إب، ومن مناطق في محافظة ذمار باتجاه محافظة الضالع.

هذا وتواصل القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية عملياتها العسكرية في الوقت الذي تكبدت خلاله المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وتمكنت قوات المقاومة من استعادة السيطرة على منطقة الفاخر الواقعة بين إب والضالع الأسبوع الماضي.