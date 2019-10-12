البيضاء.. مليشيا الحوثي تغلق مسجدا برداع وتحوله إلى مخزن أسلحة

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السبت 12 أكتوبر 2019
الحوثيين
الخليج 365 ـ صنعاء
أغلقت مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، مسجد السلام وسط مدينة رداع بمحافظة البيضاء.
وذكرت مصادر محلية أن مليشيات الحوثي أغلقت، قبل يومين، الدور الثاني لمسجد السلام الكائن في حارة السلام بالدائري، وحولته مخزناً للأسلحة، بالإضافة إلى مقر لتدريب عناصرها على السلاح ونشر الطائفية.
وبينت المصادر، أن مجموعة من المصلين لاحظوا إدخال أسلحة إلى المبنى الذي تم إغلاقه، وسُمعت أصوات تدل على وجود تدريب على الأسلحة وكيفية استخدامها.
ووفق المصادر، فإن المليشيات بررت إغلاق الدور الثاني للمسجد لعدم وجود مصلين لكي يتم فتحه.
ولفتت المصادر إلى أن المليشيات سبق أن طردت إمام وخطيب المسجد السابق الشيخ "عيبان الريمي" من أهالي محافظة ريمة مع أفراد أسرته، واستبدلته بأحد عناصرها المنتمية لمنطقة ريام بالمحافظة.
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