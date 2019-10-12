ذمار.. مليشيا الحوثي تختطف 3 من أبناء الحدأ وتقتادهم إلى جهة مجهولة

السبت 12 أكتوبر 2019

الحوثيين

الخليج 365 ـ صنعاء

أقدمت مليشيات الحوثي الإرهابية على اختطاف ثلاثة شبان من إحدى قرى مديرية الحدا بمحافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء اليوم السبت، تشرين الأول 12، 2019.



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ونقلت وكالة خبر عن مصادر نحلية قولها، إن مليشيا الحوثي اعتقلت ثلاثة شبان من قرية عيلم الواقعة في مديرية الحدا واقتادتهم إلى جهة غير معروفة.

وأضافت المصادر أن عملية الاعتقال جاءت عقب وشاية بعد انتقاد الشبان لهمجية وعنصرية مليشيا الحوثي وسوء إدارتها للحكم في مناطق سيطرتها.

وتواصل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران نهجها الاستبدادي واعتقالاتها للمواطنين وأصحاب الرأي المناهضين لها في مختلف المناطق المتبقية تحت سيطرتها.