شكرا لقرائتكم خبر عن نبوءة خطيرة .. من ترامب عما سيحدث في عدد من الدول العربية خلال الأيام المقبلة والان مع التفاصيل

#أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نبوءة خطيرة عما سيحدث في عدد من البلدان العربية والشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة.

وقال "ترامب" في تصريحات فجر اليوم: "سنرى ما سيحدث في الشرق الأوسط فقد تحدث الكثير من الأشياء القاسية أو ربما غير القاسية".

وأضاف: "سهل جدا إجراء اتصال هاتفي واحد للرد على هجمات #السعودية لكن ليس ضروريا اليوم أو غدا أو في أسبوعين". وكان مايك بومبيو وزير خارجية أمريكا أكد أن بلاده تدعم حق السعودية في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الأخيرة.

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