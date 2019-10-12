شكرا لمتابعة خبر عن بعد عجزهم من دفع الرواتب رئيس وزراء الحوثيين يصدر قرار صادم للموظفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -



تداول رواد التواصل الإجتماعي ومواقع محلية، أمس الجمعة، وثيقة صادمة صادرة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لحكومة ميلشيا الحوثي بصنعاء.

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وتكشف الوثيقة عن إلزام " إدريش الشرجبي"، وزراء الميلشيا باستكمال إجراءات التقاعد للموظفين الذين بلغوا الأجل الوظيفي أو العجز أو التقاعد الإجباري خلال مدة 15 يوم من تاريخ صدور الوثيقة في الخامس من أكتوبر الحالي.

جدير بالذكر أن عدد الموظفين الذين ستحيلهم المليشيا للتقاعد يتجاوز الخمسين ألف موظف في القطاعين المدني والعسكري، وعجزت المليشيا عن دفع الرواتب للموظفين غير المتقاعدين وتسعى لتحميل التأمينات أعباء قد تنهي عملها بشكل كلي في حال تم إحالة الموظفين للتقاعد.