شكرا لمتابعة خبر عن عــــــــاجل .. إختطاف أولاد الأميرة "هيا بنت الحسين" قبل قليل و نقلهم الى هذه الدولة .. لن تصدق من يكون الفاعل؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

كشفت مصادر أين تسكن الآن الأميرة هيا بعد هروبها من زوجها حاكم دبي بن راشد، والتي كانت الزوجة السادسة له و أنجبت منه طفلان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إقـــــــراء أيــضـــــا:

عاجل .. الإعلام المصري يعلن قبل قليل إغتيال الإعلامي الشهير (معتز مطر) في تركيا (شاهد صور)

عاجل .. تحذير عالمي خطير : هذا الأمر الكارثي سيحدث لليمن واليمنيين خلال الأعوام العشرة القادمة (من 2022 إلى 2030م) !!

ورد للتو : إشتعال نيران المعارك بين إيران والسعودية .. والحرب تقرع طبولها بسواحل جدة .. وناقلة نفط إيرانية تشتعل في السواحل السعودية .. مالذي يحدث ؟ (تفاصيل)

عاجل .. "محمد الحوثي" يحرج الرئيس الفرنسي ويوجه صفعة مدوية للسعودية .. وينشر فيديو لـ"مدفع هرقل العملاق" (شاهد الفيديو+تفاصيل)

عاجل .. إغتيال الرئيس اليمني على يد أحد ضباط الجيش وهذه آخر صورة له قبل مقتله .. ووزير بالحكومة يعلن أن مقتله إغتيال لمشروع الدولة وينعيه بهذه الكلمات (شاهد)

عاجل .. وزير يمني يتنازل عن أرضية بقيمة (مليار وثلاثة وخمسون مليون ريال) مقابل هذا الأمر الصادم (تفاصيل+صور)

شاهد الفيديو الذي سيقلب الطاولة بالخليج .. فتيات السعودية للرقص والعري بالشوارع العامة من أجل هيئة الترفيه !! (تفاصيل)

قناة يمن شباب علي محسن الاحمر رئيسا للجمهورية

لأول مرة بالتاريخ .. شابة يمنية بغاية الجمال والأنوثة تنافس (ميا خليفة) على عرش الأفلام الإباحية .. شاهد ثلاث صور حصرية لليمنية(ليلى)

Advertisements

السعودية إلى أين ؟ بعد السماح بالعلاقات غير الشرعية في فنادق المملكة .. "شاهد" البكيني على شواطئ السعودية رسميا لأول مرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأميرة هيا ذهبت فعلا إلى ألمانيا وطلبت اللجوء هناك مع أولادها، وتمت الموافقة على طلبها فعليا، ولكنها تفضل العيش في بريطانيا مع أولادها، وقد كشفت صحيفة أمريكية عن مكان تواجدها تحت حماية أمنية مشددة.

حيث ذكر موقع “ديلي بيست” الأميركي، أنّ الأميرة هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي محمد بن راشد، تعيش الآن في مكانٍ سريّ، وبعيدا عن الأضواء وتحت حراسة مشددة خوفا على حياتها.

مصادر اتهمت ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد بالسعي لمساعدة حاكم دبي بن راشد بإرجاع أولاده له بأي طريقة ولو عن طريق الخطف كما تردد من المقربين منه.

وخوفا من تكرار قصة خطف ابنه بن راشد الشيخة لطيفة التي هربت منه أيضا و تم إختطافها من فرنسا وارجاعها الى سجن دبي، ولا أحد يعلم مصيرها حتى اللحظة.

وقالت مصادر صحفية إنه تم إخفاء مكان سكنها حتى عن المقربين منها، حيث عائلتها لا تعلم المكان حتى اليوم، وتم وضع حراسة مشددة و كبيرة عليها خشية خطفها أو خطف أولادها و إرجاعهم إلى سجن دبي بالقوة، كما تم من قبل مع الشيخة لطيفة بعملية معقدة عبر البحر.