شكرا لمتابعة خبر عن عاجل .. الإعلام المصري يعلن قبل قليل إغتيال الإعلامي الشهير (معتز مطر) في تركيا (شاهد صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -



تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخبارية، نبأ وفاة الاعلامي المصري معتز مطر، في عملية اغتيال في أحد شوارع العاصمة التركية أنقرة، دون أن ترد تفاصيل رسمية بهذا الشأن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إقـــــــراء أيــضـــــا:

عاجل .. الإعلام المصري يعلن قبل قليل إغتيال الإعلامي الشهير (معتز مطر) في تركيا (شاهد صور)

عاجل .. تحذير عالمي خطير : هذا الأمر الكارثي سيحدث لليمن واليمنيين خلال الأعوام العشرة القادمة (من 2022 إلى 2030م) !!

ورد للتو : إشتعال نيران المعارك بين إيران والسعودية .. والحرب تقرع طبولها بسواحل جدة .. وناقلة نفط إيرانية تشتعل في السواحل السعودية .. مالذي يحدث ؟ (تفاصيل)

عاجل .. "محمد الحوثي" يحرج الرئيس الفرنسي ويوجه صفعة مدوية للسعودية .. وينشر فيديو لـ"مدفع هرقل العملاق" (شاهد الفيديو+تفاصيل)

عاجل .. إغتيال الرئيس اليمني على يد أحد ضباط الجيش وهذه آخر صورة له قبل مقتله .. ووزير بالحكومة يعلن أن مقتله إغتيال لمشروع الدولة وينعيه بهذه الكلمات (شاهد)

Advertisements

عاجل .. وزير يمني يتنازل عن أرضية بقيمة (مليار وثلاثة وخمسون مليون ريال) مقابل هذا الأمر الصادم (تفاصيل+صور)

شاهد الفيديو الذي سيقلب الطاولة بالخليج .. فتيات السعودية للرقص والعري بالشوارع العامة من أجل هيئة الترفيه !! (تفاصيل)

قناة يمن شباب علي محسن الاحمر رئيسا للجمهورية

لأول مرة بالتاريخ .. شابة يمنية بغاية الجمال والأنوثة تنافس (ميا خليفة) على عرش الأفلام الإباحية .. شاهد ثلاث صور حصرية لليمنية(ليلى)

السعودية إلى أين ؟ بعد السماح بالعلاقات غير الشرعية في فنادق المملكة .. "شاهد" البكيني على شواطئ السعودية رسميا لأول مرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



وفي وقت سابق، أصدر النائب العام المصري، قرارًا بالتحفظ على أموال كافة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“خلية الأمل“، ومن بينهم النائب السابق زياد العليمي، وحسام مؤنس القيادي السابق بحملة حمدين صباحي المرشح الرئاسي الأسبق، والإعلاميان محمد ناصر ومعتز مطر.

وقالت مصادر مطلعة، إن ”قرار النائب العام تضمن المنع من التصرف في أموال كل من أيمن نور، محمود حسين بربري، عبدالله الدنجاوي، علي بطيخ، عمر حسين قناوي، مصطفى حجازي، معتز مطر، أيمن عبد المجيد، خالد سليمان، مصطفى عبد المعز، هشام فؤاد، زياد العليمي، فاطمة رمضان أبو المعاطي، حسام مؤنس، ومتهمين آخرين".



وجاء قرار التحفظ على أموال المتهمين، بعد قرار النيابة بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتوجيه اتهامات لهم تتعلق بـ“تشكيل خلية لاستهداف مؤسسات الدولة في الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، وضرب الاقتصاد القومي، وإثارة الفوضى، إلى جانب إنشاء كيانات اقتصادية ممولة من جماعة الإخوان لاستخدامها في مخططات عدائية“