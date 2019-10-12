شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : الوليد بن طلال يشعل مواقع التواصل بظهور مثير للغاية برفقة ابنة رئيس الوزراء ومفاجأة مزلزلة بشأن علاقتهما (فيديو) .."صور" والان مع التفاصيل

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يرصد رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال مع والدته منى الصلح، ابنة أول رئيس وزراء لبناني بعد الاستقلال.

ويظهر الوليد بن طلال في مقطع الفيديو مع والدته وشقيقتها لمياء، أرملة الرئيس المغربي الراحل مولاي عبد الله.

Advertisements

وتزوجت منى الصلح من الأمير طلال عام 1954م، وأنجبت منه ثلاثة أبناء هم الأمير الوليد والأمير خالد والأميرة ريما وفقا لصحيفة المدينة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : الوليد بن طلال يشعل مواقع التواصل بظهور مثير للغاية برفقة ابنة رئيس الوزراء ومفاجأة مزلزلة بشأن علاقتهما (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.