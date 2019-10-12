الاكثر مشاهدة - الملك سلمان يصدر قرارًا بإعادة هيئة ‘‘الأمر بالمعروف’’ وبدء أول نشاط لها منذ سنوات .. والأخيرة تتعهد بهذا الأمر(تفاصيل)

شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يصدر قرارًا بإعادة هيئة ‘‘الأمر بالمعروف’’ وبدء أول نشاط لها منذ سنوات .. والأخيرة تتعهد بهذا الأمر(تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الجمعة، قرارًا جديدًا بشأن "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، في ظل الانفتاح في السعودية الذي يقوده ولي العهد محمد بن سلمان.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن "الملك سلمان" وافق على إقامة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف، للمؤتمر الثاني لـ"منهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودور السعودية في تعزيزه".

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من جانبه، قدَّم رئيس الهيئة، عبدالرحمن السند، شكره لـ"الملك سلمان"، مبينًا أن إعداد محاور المؤتمر استُلهمت موضوعاته بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح "السند" أن أهم أهداف المؤتمر هو السمع الوطاعة لولي الأمر، وتعزيز اللحمة والانتماء الوطني ووحدة الصف، والتحذير من ما أسماها بـ"المناهج الضالة".

ويأتي المؤتمر الثاني لـ"هيئة الأمر بالمعروف" الذي وافق عليه "الملك سلمان" في ظل التغييرات الجذرية التي تشهدها المملكة من فتح للسينمات وإقامة الحفلات واستقطاب المغنيين.

ومنذ صعود محمد بن سلمان لولاية العهد في السعودية، صدرت قرارات بتقييد أنشطة وأعمال "هيئة الأمر بالمعروف"، في مقابل السماح لـ"هيئة الترفيه" بالتغيير في المجتمع السعودي المحافظ.

وتعد أحد مرتكزات رؤية 2030 التي يتبناها محمد بن سلمان، هي إقامة الحفلات والسماح للنساء بقيادة السيارات وإلغاء الولاية، وتغيير الوضع في السعودية.