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عدن - ياسمين عبدالعظيم - توضيح هام من الجوازات السعودية للمقيمين اليمنيين

أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية آلية استحصال المقابل المالي للمرافقين والتابعين للعاملين الوافدين بالقطاع الخاص.

ونقلت المديرية استفسارًا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، من أحد متابعيها قال فيه: «هل يمكن دفع رسوم التابعين لفترة أقل من فترة انتهاء إقامة رب الأسرة؛ حيث سيتم تخريجهم نهائي بعد نهاية العام الدراسي».

ونشرت المديرية «إنفوجراف» أوضحت خلاله أنَّ آلية تطبيق استحصال المقابل المالي عند تنفيذ خدمات الجوازات للمقيمين تتضمن خدمة إصدار أو تجديد هوية مقيم، وتسديد الرسوم المقررة نظامًا للخدمة، ثم سداد المقابل عن كل مرافق أو تابع للوافد حسب صلاحية «هوية المقيم» مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وبشأن خدمة إصدار خروج نهائي أكدت «مديرية الجوازات» سداد المقابل المالي نظامًا على العامل الوافد ابتداء من تاريخ تطبيق القرار، وحتى تاريخ تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء، وفي حال تجاوز مدة صلاحية سريان تأشيرة الخروج النهائي عن مدة صلاحية سريان هوية المقيم، تُضاف مدة صلاحية التأشيرة للمدة المستحقة للمقابل المالي.

ويستحصل المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، ويكون ذلك مقدمًا وبشكل سنوي عن إصدار أو تجديد هوية المقيم أو عند إصدار تأشيرة الخروج والعودة، أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي 100 ريال شهريًا ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2018، و200 ريال شهريًا ابتداءً من اليوم من شهر يوليو لعام 2008م، و300 ريال شهريًا ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2019م، و400 ريال شهريًا ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2020م.

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