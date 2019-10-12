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عدن - ياسمين التهامي - تداول مدونون سعوديون، اليوم الجمعة، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يزعم مصوره أنه يوثق شجارًا بين مواطنين سعوديين ووافدين أجانب في أحد الأسواق الشعبية في مدينة جدة، بسبب خلاف على الوقوف في المكان.

وتظهر في الفيديو مجموعة من الرجال يحمل بعضهم العصي بينما يعلو صياح البعض بالقرب من سيارات شحن متوسطة تحمل إحداها أغنامًا.

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شجار عنيف وضرب بين سعوديين ووافدين أجانب داخل سوق شعبي في جدة (فيديو)



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ويقول مصور الفيديو إن مجموعة من الوافدين الأجانب وسعوديين تضاربوا في ”كوبري فلسطين“ بسبب ”خلاف على المواقف“.

ولم يصدر أي تعليق رسمي يؤكد حقيقة الفيديو أو ينفي مزاعم مصوره، لكنه حظي بتداول لافت وردود فعل غاضبة من السعوديين الذين انتقدوا منافسة الوافدين لمواطنيهم في سوق العمل.

وطالب عدد كبير من المغردين السعوديين على ”تويتر“، بضبط الوافدين الأجانب وترحيلهم، وتوفير بيئة عمل مناسبة في الأسواق الشعبية للسعوديين الذين يعملون بها.