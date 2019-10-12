شكرا لمتابعة خبر عن ابناء هذه المحافظة الجنوبية يكرهون الرئيس ويحقدون عليه ولا يطيقون حتى رؤية صورته ..شاهد ردة فعلهم الجنونية ضد مواطن جنوبي يحمل صورته ( ليست محافظة الضالع ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ابناء هذه المحافظة الجنوبية يكرهون الرئيس ويحقدون عليه ولا يطيقون حتى رؤية صورته ..شاهد ردة فعلهم الجنونية ضد مواطن جنوبي يحمل صورته ( ليست محافظة الضالع ) 2019/10/12 الساعة 07:41 صباحاً (الخليج 365 - متابعات ) -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements كارثة جديدة وقاصمة ظهر للمغتربين اليمنيين ..السلطات السعودية تعلن قبل قليل عن قرار رسمي سوف يتسبب بطرد 50 الف مغترب يمني يعملون في هذه المهن --------------------------------------------------------------------------------------------------br /> افادت مصادر محلية بمدبرية سيئون محافظة حضرموت ان قوات عسكرية بنقطة مفرق مدوده بسيئون قامت صباح اليوم الجمعة بالاعتداء على مواطن من ابناء مدينة سيئون بالضرب المبرح بإعقاب البنادق و تهشيم زجاج سيارته بسبب تواجد صورة لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي بسيارته حسب تلك المصادر

وأضافت المصادر ان تلك القوة قامت باقيتاد المواطن الى مكان مجهول



واستنكر مواطنون من ابناء حضرموت هذا الفعل داعين الجهات الامنية ووكلاء المحافظة بالوادي التدخل لايقاف مصادرة حرية الراي المكفولة لدى المواطنين



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