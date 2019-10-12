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عدن - ياسمين التهامي - مدير عام م.شحن( بن زعبنوت )يتفقد مركز السلطان قابوس الصحي ويشيد بالخدمات المقدمة للمرضى

جهينة يمن: مختارباداس.

قام صباح اليوم الشيخ محمدبن محمد زعبنوت مديرعام مديرية شحن بزياره تفقديه لمركز السلطان قابوس الصحي ، الواقع بمركز المديريه ( شحن) حيث كان في استقباله مدير مركز السلطان قابوس الاستاذ/ خيران هادي محمد وعدد من الكوادر الصحيه والعاملين بالمركز، وطاف مدير المديريه خلال زيارتة باقسام المركز ،وابدى اعجابه بمستوى الخدمات الطبيه التي يقدمها المركز للمرضى و الانضباط الوظيفي والرعايه الطبيه المميزه ونظافة المركز

جديد جهينة يمن :

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واشاد بن زعبنوت بمستوى العمل والجهود التي تبذلها ادارة المركز في سبيل تقديم الخدمات الطبيه الايجابيه والعنايه بالمرضى ابناء المديريه ..واعرب عن تقديره وامتنانه لتعاون سلطنة عمان من خلال تسهيل دخول الحالات المرضيه الطارئه من اليمنيين ودعمها السخي المستمر للمركز ومساعدته على القيام بمهامه الطبيه تجاه المرضى المترددين على المركز..ووجهه بسرعة فتح بوابة المركز الجديده.



وشدد الشيخ محمد بن زعبنوت مديرعام مديرية شحن خلال لقائه بالطبيب العام الجديد الذي تم التعاقد معه من قبل الخدمه المدنيه بالمحافظه ومكتب الصحه والسكان بالمهره على ضرورة تثبيت الطبيب من خلال التوظيف رسمياً وايجاد عددمن الاطباء للعمل بالمركز نظراً لحاجه المديريه للاطباء والممرضين لما تشهده من تزايد في النمو السكاني والاستثماري ولكونها حدوديه هامه ووجهةالمحافظه واليمن بشكلاًعام.

ونوه الى ضرورة توفير طبيب جراح وطبيب اطفال وطبيب باطني وقلب في المركز نتيجة لوقوع حوادث السير الشبه يوميه ووصول الحالات المصابه الينا في المركز لقربنا من المنفذ الدولى مع سلطنة عمان الشقيقه.