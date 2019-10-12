القوات المشتركة تأسر 13 حوثي بالضالع

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السبت 12 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
تمكنت القوات المشتركة في جبهة منطقة الجب، الجمعة، من أسر 13 حوثياً حاولوا التسلل والتخفي في منطقة باجة.
وجاءت محاولة التسلل الحوثي بعد محاولتهم ليلة أمس شن هجوم على منطقة الجب لاستعادتها من يد أبطال القوات الجنوبية التي جرى تحريرها قبل ثلاثة أيام لكنها بائت بالفشل.
وقامت قيادة اللواء الثالث مقاومة زكريا قابوس بتسليم الأسرى الحوثيين إلى قيادة الحزام الأمني بالضالع
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