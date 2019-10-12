القوات المشتركة تأسر 13 حوثي بالضالع

السبت 12 أكتوبر 2019 متابعات_الخليج 365 تمكنت القوات المشتركة في جبهة منطقة الجب، الجمعة، من أسر 13 حوثياً حاولوا التسلل والتخفي في منطقة باجة.

Advertisements وجاءت محاولة التسلل الحوثي بعد محاولتهم ليلة أمس شن هجوم على منطقة الجب لاستعادتها من يد أبطال القوات الجنوبية التي جرى تحريرها قبل ثلاثة أيام لكنها بائت بالفشل. وقامت قيادة اللواء الثالث مقاومة زكريا قابوس بتسليم الأسرى الحوثيين إلى قيادة الحزام الأمني بالضالع

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