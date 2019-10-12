عـــاجل : مطار الرياض يهتز وصراخ نساء سعوديات تضج بالمكان وشخصيات شهيرة تهرب .. "ماذا يحدث" (تفاصيل )

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صنعاء - ياسمين الخيامي -

شهد مطار الملك خالد في السعودية زحامًا شديدًا، وسط صراخ وصيحات من مئات النساء السعوديات وذلك خلال استقبال فرقة البوب الكورية الجنوبية "BTS".

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وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقاطع فيديو، تظهر تدافع وزحام شديد من النساء السعوديات لاستقبال أفراد فرقة "BTS" الكورية فور وصولها لمطار الملك خالد بالرياض استعدادًا لحفلهم بالمملكة غدًا الجمعة.

وأظهر مقطع فيديو لحظة الاستقبال، حيث قامت عشرات الفتيات والنساء والمعجبين في محيط المطار بالصراخ والنداء على الفنانين، ومحاولتهم الوصول إليهم برغم التشديدات الأمنية الكبيرة خلال وقت الوصول، ما جعل أعضاء الفرقة يتجهون مباشرة إلى سياراتهم ذاهبين لمحل الإقامة.

ومن المقرر أن تحيي فرقة "BTS" الكورية، أولى حفلاتها بالمملكة العربية السعوديةغدًا الجمعة، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض الذي سيستمر حتى منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019.