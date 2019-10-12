عاجل : وردنا الآن بالدليل القاطع انفجارات عنيفة وسقوط ثلاثة ألوية بكامل عتادها العسكري…(تفاصيل)..

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صنعاء - ياسمين الخيامي -

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وزع الإعلام الحربي التابع لقوات صنعاء، اليوم الخميس، مشاهد جديدة استكمالاً لتفاصيل المرحلة الأولى من عملية “نصر من الله” التي نفذتها في محور نجران خلال الفترة الماضية.

وكشفت مشاهد الجزء الرابع تفاصيلَ جديدة للعشرات من فخر الصناعات الأمريكية والكندية وهي تفر من بين رصاص وكمائن وحدة الهندسة لمجاهدي الجيش واللجان الشعبية واحتراق العشرات منها حيث أظهرت جانباً من الثبات أمام أرتال المدرعات والأليات وعشرات الغارات الجوية أدى لإسقاط مواقع وتحصينات قوات التحالف خلال تنفيذ العملية.

وأظهرت المشاهد الواسعة جانباً من تقدم المشاة والوحدات العسكرية اليمنية من كل الاتجاهات لاقتحام مواقع قوات التحالف ومطاردة المئات من قوات التحالف وهم يلوذون بالفرار مع آلياتهم ومدرعاتهم وبينت تعامل مقاتلو صنعاء الأخلاقي مع المئات من الأسرى والمخدوعين الذين سلموا أنفسهم.

ووثقت المشاهد بعضا من الغنائم الحديثة والمتنوعة من السلاح والعشرات من الأطقم والأليات محملة بكامل معداتها وعتادها التي اغتنمها المقاتلون الحوثيون في المواقع، كما رصدت المشاهد عدد من الجرحى وعشرات الجثث المرمية التي خلفتها طيران التحالف لمن تراجع منهم أو يريد الاستسلام.