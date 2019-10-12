شكرا لمتابعة خبر عن عاجل .. “شاهد” هذا هو قاتل حارس الملك سلمان -وفق الرواية الرسمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

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تداول ناشطون بمواقع التواصل الإجتماعي، صورة قالوا إنها لقاتل اللواء عبدالعزيز الفغمحارس الملك سلمان بن عبدالعزيز –حسب الرواية التي أعلنتها شرطة مكة-.

وأعلن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة، أن القاتل المزعوم هو صديق لـ”الفغم” ويدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وقتل بعد اشتباك الأمن معه.

وأشار مغردون إلى أنّ القاتل يعمل في الحرس الملكي السعودي مع “الفغم”، وهو ابن عضو مجلس الشورى د. مشعل آل علي.

هذه صورة للقاتل ممدوح بن مشعل ال علي الذي غدر بقتل اللواء عبدالعزيز الفحم الحارس الشخصي للملك سلمان.



الذي قتله يعمل معه في الحرس الوطني السعودي وهو ممدوح بن مشعل ممدوح ال علي

ابن عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل ال علي

وبحسب الرواية الرسميّة، صرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه مساء السبت، عندما كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة.

وأضاف أنه دخل عليهما صديق لهما يُدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تَطَوّر النقاش بين اللواء (الفغم) و(آل علي)؛ فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء (الفغم)؛ مما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

وأضاف أنه “عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحَصّن بداخله الجاني، وبادرها بإطلاق النار رافضًا الاستسلام؛ الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيّد خطره”.

ولم تُقنع الرواية الرسمية مغرّدين وتساءلوا: ” كيف قتله صديقه وبعدها مباشرة أقدم الأمن على قتل “الجاني”؟ ولماذا كانت قوات الأمن حاضرة في نفس الموقع؟ وكيف نشر الذباب الالكتروني التفاصيل قبل السلطات؟ وهل هذه الرواية الرسمية لإغلاق الملف بسرعة؟”.

وتخطّى هاشتاغ #عبدالعزيز_الفغم على تويتر حاجز المليون تغريدة حتى لحظة اعداد هذا الخبر.