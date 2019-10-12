شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. صور: الشيخة مريم بنت محمد بن راشد تنشر صورة زفافها.. من فارس احلامها وماذا فعلت الشيخة لطيفة؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -



نشرت الشيخة مريم بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صوراً من زفافها على الشاب الشيخ خالد بن محمد بن حمدان آل نهيان، بعد أن أعلنت شقيقتها الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد خبر زفافهما الشهر الماضي.

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وشاركت الشيخة مريم ابنة محمد بن راشد (زوج الاميرة هيا) صورة لها مع زوجها الشاب الوسيم الشيخ خالد بن محمد بن حمدان آل نهيان في اللحظات الاولى من زفافهما في قصر زعبيل في دبي.



وكانت الشيخة لطيفة أعلنت عبر صفحتها في موقع انستغرام خبر زفاف شقيقتها الشيخة مريم بنت محمد بن راشد على الشاب الشيخ خالد بن محمد بن حمدان آل نهيان من خلال تهنئة وضعتها على حسابها الخاص في انستقرام.

ولاقت الصورة التي نشرتها الشيخة مريم بنت محمد بن راشد مع الشاب الشيخ خالد بن محمد بن حمدان آل نهيان تفاعلاً كبيراً على السوشال ميديا، واظهرت الصورة الشيخ خالد بن محمد بشكل كامل، بينما لم يظهر من الشيخة مريم سوى كتفها الذي اظهر بعض تفاصيل فستان الزفاف.

يشار إلى أن مشيخة الخليج والأمراء والشيوخ وابناء الشعب الإماراتي بعثوا بالكثير من التهاني والتبريكات، وقد قوبلت أخبار ارتباطهما بالترحيب على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي في وقت سابق لقطات من حفل الاستقبال الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي في مناسبة حفل زفاف الشيخة مريم بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على الشاب الشيخ خالد بن محمد بن حمدان آل نهيان، حيث اظهر مقطع الفيديو استقبال أسرة آل نهيان لنائب حاكم الإمارات وأخيه مكتوم وولده راشد.

وعلى الرغم من مرور شهر كامل على حفل زفاف الشيخة مريم بنت محمد بن راشد على الشاب الشيخ خالد بن محمد بن حمدان آل نهيان إلا أنَّ التهاني والتبريكات لازالت تصل قصور الامراء من قبل مشيخة الخليج والقادة العرب والاجانب.

الصورة التي نشرتها الشيخة مريم بنت محمد بن راشد ويظهر فيها زوجها الشيخ خالد بن محمد بن حمدان آل نهيان