شكرا لبحثكم عن خبر عاجل وهام لكل اليمنيين ...المملكة تصدر قبل قليل بيان رسمي وتسمح للمقيمين العمل في وزارة الداخلية والانخراط في الشرطة والامن العام وهذه هي الشروط والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2019/10/12 الساعة 06:02 صباحاً (العين أونلاين_متابعات)

سمحت مملكة البحرين للمتطوعين من المقيمين على أراضيها، بالانخراط في صفوف الأمن العام، بشروط تحددها وزارة الداخلية. جاء ذلك إثر إحالة الحكومة البحرينية بشكل رسمي مشروع قانون التطوّع لخدمة الأمن العام إلى مجلس النواب، وهو القانون الذي يجيز لوزارة الداخلية قبول متطوعين للعمل في خدمة الأمن العام؛ دعمًا لقوات الأمن العام ومساندتهم؛ تعزيزًا لحفظ الاستقرار الأمني.

ووفق موقع ”الأيام“ المحلي، فإن مشروع القانون يشترط أن يكون عمر المتطوع 21 عامًا فما فوق، وأن يكون بحريني الجنسية، مع إجازة قبول المقيمين في البحرين في حالات، ووفق شروط تحدد من قبل وزير الداخلية.

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