اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ..."مجتهد"ينشر قبل قليل تغريدة خطيرة عن ’’الأمير محمد بن سلمان‘‘ ستهز الوطن العربي.. "تفاصيل مرعبة"

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عدن - ياسمين التهامي - مجتهد@mujtahidd حيلة خبيثة لتسهيل التفسخ في اليوم الوطني

وجه ابن سلمان باستخدام فئة البنات مجهولات الأب أو الهاربات من عوائلهن، من قاطنات دور الرعاية وغيرها، وتسميتهن بأسماء قبائل وحمايل، وتهيئتهن بالمكياج والملابس غير اللائقة، وبثهن في حفلات اليوم الوطني في نشاطات اختلاط مع أمثالهن من الأولاد Advertisements ٣٬١٢٨ حيلة خبيثة لتسهيل التفسخ في اليوم الوطني

وجه ابن سلمان باستخدام فئة البنات مجهولات الأب أو الهاربات من عوائلهن، من قاطنات دور الرعاية وغيرها، وتسميتهن بأسماء قبائل وحمايل، وتهيئتهن بالمكياج والملابس غير اللائقة، وبثهن في حفلات اليوم الوطني في نشاطات اختلاط مع أمثالهن من الأولاد — مجتهد (@mujtahidd) September 21, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

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