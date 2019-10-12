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اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ..."مجتهد"ينشر قبل قليل تغريدة خطيرة عن ’’الأمير محمد بن سلمان‘‘ ستهز الوطن العربي.. "تفاصيل مرعبة"

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عدن - ياسمين التهامي - مجتهد@mujtahidd

حيلة خبيثة لتسهيل التفسخ في اليوم الوطني
وجه باستخدام فئة البنات مجهولات الأب أو الهاربات من عوائلهن، من قاطنات دور الرعاية وغيرها، وتسميتهن بأسماء قبائل وحمايل، وتهيئتهن بالمكياج والملابس غير اللائقة، وبثهن في حفلات اليوم الوطني في نشاطات اختلاط مع أمثالهن من الأولاد

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