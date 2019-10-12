الحكومة: تصريحات أردوغان تجاه تحالف دعم الشرعية "استفزازية"

السبت 12 أكتوبر 2019

رجب طيب أردوغان

متابعات_الخليج 365

نددت الحكومة الشرعية اليمنية، الجمعة، بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بشأن عمليات تحالف دعم الشرعية، واصفة إياها بالاستفزازية.

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وذكرت الحكومة اليمنية، في بيان، أن إردوغان "سعى في تصريحه للمقارنة الظالمة والباطلة بين انتهاك تركيا لسيادة واستقلال سوريا، وبين عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، التي جاءت استجابة لطلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي، للوقوف إلى جانب اليمن، لإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران".

وأردفت أن "عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن جاءت استناداً إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، الذي عززه قرار مجلس الأمن 2216".

وأضافت الحكومة الشرعية في بيانها: "الجمهورية اليمنية، إذ تندد بتلك التصريحات المرفوضة، لتذكر في الوقت نفسه بموقف الحكومة التركية الذي أعلنته بداية الأحداث ودعمها وتأييدها للشرعية ولعمليات التحالف".