شكرا لمتابعة خبر عن عاجل .. وزير يمني يتنازل عن أرضية بقيمة (مليار وثلاثة وخمسون مليون ريال) مقابل هذا الأمر الصادم (تفاصيل+صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

أعلن وزير الثقافة السابق خالد الرويشان تنازله عن مساحة أرض في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت تبلغ قيمتها السوقية في الوقت الراهن ما يزيد عن 6,500,000 ستة مليون وخمسمائة الف ريال سعودي ، بما يعادل نحو 1,053,000,000 مليار وثلاثة وخمسون مليون ريال يمني بسعر صرف اليوم السبت .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إقـــــــراء أيــضـــــا:

عاجل .. إغتيال الرئيس اليمني على يد أحد ضباط الجيش وهذه آخر صورة له قبل مقتله .. ووزير بالحكومة يعلن أن مقتله إغتيال لمشروع الدولة وينعيه بهذه الكلمات (شاهد)

عاجل .. وزير يمني يتنازل عن أرضية بقيمة (مليار وثلاثة وخمسون مليون ريال) مقابل هذا الأمر الصادم (تفاصيل+صور)

شاهد الفيديو الذي سيقلب الطاولة بالخليج .. فتيات السعودية للرقص والعري بالشوارع العامة من أجل هيئة الترفيه !! (تفاصيل)

قناة يمن شباب علي محسن الاحمر رئيسا للجمهورية

لأول مرة بالتاريخ .. شابة يمنية بغاية الجمال والأنوثة تنافس (ميا خليفة) على عرش الأفلام الإباحية .. شاهد ثلاث صور حصرية لليمنية(ليلى)

Advertisements

السعودية إلى أين ؟ بعد السماح بالعلاقات غير الشرعية في فنادق المملكة .. "شاهد" البكيني على شواطئ السعودية رسميا لأول مرة

قناة العربية تحذف خبرا خاصا بالامارات بعد موجة سخرية عامة .. ماذا قيل وماذا حصل ؟

شــاهـد : رئيس الجمهورية يوجه رسالة نارية لـ"الأحمر" ويهدد بقطع يده ووضع حد له .. لهذا السبب الصادم (وثائق + وتفاصيل كارثية)

عـــــاجـــــل : كارثة مروعة ستضرب العاصمة صنعاء خلال الساعات القادمة ..وقناة دولية تكشف تفاصيل ماسيحدث ..شاهد

عاجل : BBC تكشف عن كارثة مروعة حدثت بالرياض و"الملك سلمان" يتدخل على الفور (تفاصيل مثيرة)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



وكان نشطاء جنوبيون اثاروا ضجة في مواقع التواصل الإجتماعي حول امتلاك الرويشان لقطعة أرض في ثماني مناطق مختلفة بمدينة المكلا بحضرموت ، تبلغ مساحة الأرض الواحده 20*20=400 متر مربع ،



وحدد الناشطون مساحة ومواقع الاراضي بالمكلا بنحو 80*4=3200 متر مربع على الشارع العام في منطقة دار الضيافة بالقرب من الارضية المعروفة بأسم البرتقالة التابعة للقيادي الاصلاحي عبدالوهاب الأنسي.



وهو ما علق عليه الرويشان بقوله :

خنافس الكذب!

لم أمتلك شبرًا واحدًا في المكلا

والذي يزعم غير ذلك أنا متنازل له

وهذا إعلانٌ بذلك!

الخرّاطين عاملين خريطة وفي أحسن مكان

8 قطع مرّة واحدة جوار دار الضيافة.. عاد الكذب يشتي عقل ههههه