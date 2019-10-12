شكرا لمتابعة خبر عن في مفاجأة مذهلة أمير "آل سعود" النائم منذ 14 عامًا يوجه رسالة لـ"الملك سلمان" ومحمد بن سلمان (شاهد التفاصيل ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

ما تزال صدى رسالة الامير النائم متداولة بشكل كبير في الممكة العربية السعودية بالرغم من مرور أيام من احتفالات الشعب السعودي باليوم الوطني .

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وسبق أن وجه أمير الأسرة الحاكمة في السعودية (آل سعود) النائم منذ 14 عامًا، رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان.

وأظهر مقطع فيديو نشره الأمير محمد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، لأخيه الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ89.

وأبان الفيديو، الأمير النائم منذ 14 عامًا، في غرفة مزينة بأعلام المملكة وشعارات اليوم الوطني، كما زيّن وشاح أخضر وأبيض بلون علم المملكة، صدر الأمير الراقد في سريره.

ما تزال صدى رسالة الامير النائم متداولة بشكل كبير في الممكة العربية السعودية بالرغم من مرور أيام من احتفالات الشعب السعودي باليوم الوطني .

وسبق أن وجه أمير الأسرة الحاكمة في السعودية (آل سعود) النائم منذ 14 عامًا، رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان.

وأظهر مقطع فيديو نشره الأمير محمد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، لأخيه الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ89.