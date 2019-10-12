عـــــاجـــــل : كارثة مروعة ستضرب العاصمة صنعاء خلال الساعات القادمة ..وقناة دولية تكشف تفاصيل ماسيحدث ..شاهد

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صنعاء - ياسمين الخيامي -

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أعلنت قناة الميادين على لسان وزير الصحة في حكومة الانقلاب الحوثية، الدكتور طه المتوكل، عن كارثة تنتظرها عاصمة اليمن صنعاء خلال الساعات القادمة .



وقال المتوكل أن أقسام العنايات المركزة والعمليات في عدد من المستشفيات اليمنية على وشك الإغلاق بسبب نقص المشتقات النفطية.



وأرجع الدكتور المتوكل خلال لقاء مع قناة “الميادين” الفضائية، الممولة من ايران إن الاسباب إلى العدوان حد زعمه . مؤكدا أن ” الموت يتهدد حياة آلاف المرضى في ظل استمرار احتجاز السفن النفطية”.

تواجه صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين أزمة وقود خنقت العاصمة اليمنية ودفعت السكان إلى الانتظار طويلا أمام المحطات.

ويشكو سكان صنعاء من سطوة الميليشيا المدعومة من إيران وتحكمها في كل مناحي الحياة اليومية للمواطنين الرازحين منذ الانقلاب على السلطة الشرعية بقوة السلاح تحت حرابهم.

ويتحكم الحوثيون في توزيع الغذاء والوقود وفي مخازن الأغذية والمتاجر الرئيسية ويوزعون المؤن بحسب درجة ولاء السكان لهم.