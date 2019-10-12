شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل جريمة مروعة في السعودية.. هشم رأسه وقتله بالاتفاق مع شريكه طمعًا في المال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ألقت الأجهزة الأمنية بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية القبض على مقيمَين قتلا مقيمًا آخر غدرًا، ثم حاول أحدهما الهرب من المملكة.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن أحد الجانيين رمى جثة القتيل في واد بطريق ينبع بعدما أخفاها في سيارته مدة من الزمن، وذلك عقب استيلائه وشريكه على مبالغ مالية بحوزة المجني عليه.

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وأوردت الصحيفة، أن الجانيين اتفقا على أن يطلب أحدهما من المجني عليه أن يوصله بسيارته من المدينة المنورة إلى إحدى قرى محافظة العلا، بعدما باع المجني عليه في السوق تمورًا من المزرعة التي يعمل بها وحمل الأموال معه في السيارة.

وبعدما ركب أحد الجانيين مع المجني عليه تبعهما الآخر بسيارته، وأثناء الطريق أقنع الجاني الضحية بالتوقف على جانب الطريق ووجه له عدة ضربات بحجر في الرأس حتى فارق الحياة.

وبعد فترة من الجريمة وتغيب المجني عليه عن كفيله، وإثر بحث وتحر، عُثر على السيارة في منطقة سكنية داخل المدينة المنورة وعليها آثار دماء، وببدء التحقيق تم التوصل للجانيين.

وألقي القبض على أحد الجانيين قبل فراره من المملكة بعدة ساعات، وذلك بعد استخراجه تأشيرة خروج نهائي، ثم أحيل رفقة شريكه للنيابة العامة لاستكمال التحقيق