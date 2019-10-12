شكرا لبحثكم عن خبر قبل مقتله .. شاهد لحظة تصدي اللواء الفغم لمحاولة اغتيال ”الملك سلمان” .. فيديو وصور تنشر لأول مرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2019/10/12 الساعة 03:32 صباحاً (العين أونلاين_متابعات)

أظهر مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ردة الفعل السريعة وسرعة البديهة التي تمتع بها عبدالعزيز الفغم، حارس العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي أعلن عن مقتله على يد صديق له بسبب خلاف شخصي.

مقطع الفيديو يظهر الفغم وهو يتحرك نحو أحد حراس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال لقاء جمعه العاهل السعودي، الملك سلمان، بعدما لاحظ قيامه بوضع يده في جيبه فانطلق نحوه ونزع يده بصورة لطيفة.

الفغم عمل مع الملك السعودي الراحل، عبدالله بن عبدالعزيز قرابة عشرة أعوام، تدرج خلالها حتى وصل إلى حراسة الملك الشخصية، ودفعه هذا الإخلاص والتمكن ليختاره الملك سلمان؛ حارسًا شخصيًا له، وهو ابن بداح بن عبدالله بن هايف الفغم الذي عمل مرافقًا شخصيًا للملك عبدالله بن عبدالعزيز، ولازمه في كل مكان لمدة وصلت إلى ثلاثين عامًا، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

وأثار مقتل الفغم، ردود واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة، أن قاتله هو صديقه، ويدعى ممدوح بن مشعل آل علي بعد مشادة كلامية بينهما في منزل صديق.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، بيانًا أمنيًا لشرطة مكة المكرمة، كشف أن اللواء الفغم كان في زيارة لصديقه تركي السبتي بمحافظة جدة، قبل أن يتطور نقاشه مع صديق لهما يدعي ممدوح آل علي ويطلق النار عليه.

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وأكد البيان أن "الجهات الأمنية تعاملت مع الجاني، الذي بادرها بإطلاق النار رافضًا الاستسلام، مما أدى إلى مقتل الجاني على يد قوات الأمن".

وأوضح أن الفغم توفي بعد نقله للمستشفى، فضلاً عن إصابة صديقه وعامل فلبيني، و5 من رجال الأمن، تم نقله للمستشفى للعلاج.



