شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد اقل من شهر على زواجها ..إعلامية سعودية شهيرة تسرب مقطع اباحي مع زوجها ، وموجة غضب تجتاح مواقع التواصل السعودية ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد اقل من شهر على زواجها ..إعلامية سعودية شهيرة تسرب مقطع اباحي مع زوجها ، وموجة غضب تجتاح مواقع التواصل السعودية ..شاهد

اثارت الاعلامية السعودية روزانا اليامي جدلا واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها فيديو وصف بأنه خادش للحياء. واعاد ناشطون سعوديون نشر فيديو للاعلامية روزانا اليامي ، قامت بنشرة في وقت سابق من مساء امس الجمعة على حسابها بالانستجرام وظهرت فيه وهي بين احضان رجل قالت انه زوجها . ------------------------------------ شاهد ايضا : • عـــــاجـــــل : وفاة محمد علي الحوثي فجر اليوم في احد مستشفيات صنعاء .. شاهد اخر صورة له والاطباء يحاولون انعاشه • بعد اقل من شهر على زواجها ..إعلامية سعودية شهيرة تسرب مقطع اباحي مع زوجها ، وموجة غضب تجتاح مواقع التواصل السعودية ..شاهد • أميرة من الأسرة الملكية تتخلى عن لقبها بعد وقوعها في علاقة مع شاب من طبقة غير شريفة ونشر (صور) في أوضاع مخلة وبيان رسمي بشأنها .. شاهد • القبض على أميرة خليجية تمارس الجنس مع صديقها بمكان عام .. شاهد بالصور فضائح الاميرات في اوروبا Advertisements • مفاجأة صادمة تهز الوطن العربي .. ابنة رئيس أكبر دولة عربية ترتدي ملابس فاضحة وتظهر في احضان سائق اسرائيلي ..شاهد • شاهد .. فتاة تسير عارية تماماً في شوارع مدينة الخبر السعودية وتثير غضباً واسعاً • الكويت تنكس الاعلام وتعلن الحداد اسبوعا كامل والوكالة الرسمية تعلن هذا الخبر الصادم ! • عاجـــل : الطيران الاماراتي يقصف العاصمة التركية اسطنبول ويرد على عملية "نبع السلام" ------------------------------------ واخفت الاعلامية روزانا وجه زوجها في الفيديو المتداول والذي رصده موقع "صوت المغتربين" ، واكتفت باظهار وجهها ، كما قامت بنهاية الفيديو بنشر صورة لكامل جسمها ، وتعمدت ان تكون مؤخرتها ظاهرة بشكل بارز .

واشعل مغردون سعوديون مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن استنكارهم ورفضهم لهذا التفسخ والانحلال ، وقد ظمنو تغريداتهم تحت هاشتاج #روزانا_اليامي .

وكانت الاعلامية السعودية روزانا اليامي قد اعلنت منتصف الشهر الماضي عن زواجها ، لكنها لم تكشف عن هوية العريس ولم تنشر صوره

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد اقل من شهر على زواجها ..إعلامية سعودية شهيرة تسرب مقطع اباحي مع زوجها ، وموجة غضب تجتاح مواقع التواصل السعودية ..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.