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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ايران تفضح محمد بن سلمان وتكشف عن رسالته السرية التي نقلها إليها رئيس وزراء باكستان ..وماذا قال فيها عن اليمن !

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الجمعة، إن رئيس وزراء باكستان قدم رسالة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يطلب فيها الحوار مع طهران. وأضاف ربيعي: "لا نرى أي دواع للحوار مع السعودية نيابة عن اليمنيين أو في ظل غيابهم". ------------------------------------ شاهد ايضا : • عـــــاجـــــل : وفاة محمد علي الحوثي فجر اليوم في احد مستشفيات صنعاء .. شاهد اخر صورة له والاطباء يحاولون انعاشه • بعد اقل من شهر على زواجها ..إعلامية سعودية شهيرة تسرب مقطع اباحي مع زوجها ، وموجة غضب تجتاح مواقع التواصل السعودية ..شاهد • أميرة من الأسرة الملكية تتخلى عن لقبها بعد وقوعها في علاقة مع شاب من طبقة غير شريفة ونشر (صور) في أوضاع مخلة وبيان رسمي بشأنها .. شاهد • القبض على أميرة خليجية تمارس الجنس مع صديقها بمكان عام .. شاهد بالصور فضائح الاميرات في اوروبا Advertisements • مفاجأة صادمة تهز الوطن العربي .. ابنة رئيس أكبر دولة عربية ترتدي ملابس فاضحة وتظهر في احضان سائق اسرائيلي ..شاهد • شاهد .. فتاة تسير عارية تماماً في شوارع مدينة الخبر السعودية وتثير غضباً واسعاً • الكويت تنكس الاعلام وتعلن الحداد اسبوعا كامل والوكالة الرسمية تعلن هذا الخبر الصادم ! • عاجـــل : الطيران الاماراتي يقصف العاصمة التركية اسطنبول ويرد على عملية "نبع السلام" ------------------------------------ وصرح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: "قامت دول عديدة وبنوايا حسنة ببذل جهود لإزالة التوتر بين طهران والرياض حتى أن بعضهم كان يحمل رسالة من السعودية". وتابع قائلا: "على المستوى الإعلامي أعلن رئيس الوزراء الباكستاني رسميا أن ولي العهد السعودي طلب منه أن يتفاوض مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن السعودية". وكان المتحدث قد صرح يوم الاثنين، بأن طهران ستواصل جهودها لتهدئة التوتر بمنطقة الخليج، عن طريق تحسين العلاقات مع جيرانها العرب في الخليج. المصدر: وكالة "مهر" الإيرانية

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