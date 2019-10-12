شكرا لقرائتكم خبر عن بن راشد حاكم دبي يركع أمام زوجته الهاربة الأميرة هيا بنت الحسين ويقدم لها هذا العرض المغري.. وهكذا جاء الرد قاسيًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة "القدس العربي" أن الأميرة هيا بنت الحسين، رفضت عرضا جديدا من زوجها ولي عهد دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مفاده : الاستعداد لدفع “أي مبلغ مالي” وبدون قيد أو شرط مقابل “ضمانات” بأن تستطيع زيارة أولادها بأي وقت في دبي في حال قررت إعادتهم.

ووصفت الصحيفة العرض المالي بأنه لم يكن له حدود وأقرب لصيغة “شيك على بياض”.

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وأخيرًا .. بن راشد حاكم دبي يركع أمام زوجته الهاربة الأميرة هيا بنت الحسين ويقدم لها هذا العرض المغري.. وهكذا جاء الرد قاسيًا



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وتضمن العرض نفسه "أي ضمانات" مطلوبة وثائقيا وقانونيا بحيث تستطيع الأميرة الأم وبعد الطلاق الرسمي زيارة ولديها بأي وقت، وبحيث يغلق ملف الشكوى لدى القضاء البريطاني بتسوية قانونية شاملة تحصل بموجبها الأميرة على الطلاق الرسمي وحقوقها كاملة. ويتضمن نص الاتفاقية آلية للتواصل بين “أم مطلقة” وأولادها وبضمانة المحكمة البريطانية وفقا لاقتراحات مكتوبة قدمها مكتب آل مكتوم القانوني.

تصريحات الشيخ آل مكتوم كانت دوما تركز على حقيقة أنه لا يريد استعادة زوجته بل أولاده وعلى أساس أن يعيشوا بكنف العائلة وفي بلدهم.

لكن رد الأميرة الأم نقل بوضوح وعلى أساس: “أمومتي وحضانتي لأطفالي وفي مكان آمن ليست للبيع”.