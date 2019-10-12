شكرا لمتابعة خبر عن فضيحة مدوية تهز دوائر صنع القرار في الإمارات .. وقناة العربية تقع في ورطة بعد إعلان هذا الخبر وأوامر عليا بحذف الخبر من موقع القناة .. شاهد ما ورد فيه ؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - فضيحة مدوية تهز دوائر صنع القرار في الإمارات .. وقناة العربية تقع في ورطة بعد إعلان هذا الخبر وأوامر عليا بحذف الخبر من موقع القناة .. شاهد ما ورد فيه ؟

2019/10/12 الساعة 04:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

حذفت الموقع الإلكتروني لقناة العربية السعودية الخميس خبرا متعلقا بالإماراتي هزاع المنصوري الذي قالت دولة الإمارات إنه رائد فضاء شارك في مهمة على محطة الفضاء الدولية. ويتعلق الخبر الذي حذفته العربية بتصريحات للمنصوري قال فيها إن “الأرض كروية وهذا ما رأيته بنفسي”، وهو ما قوبل بسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قامت العربية بحذف الخبر من منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعند البحث عنه في المحركات يظهر الخبر إلا أنه لا يمكن الوصول إلى إليه على الموقع الرسمي للقناة. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: كارثة جديدة وقاصمة ظهر للمغتربين اليمنيين ..السلطات السعودية تعلن قبل قليل عن قرار رسمي سوف يتسبب بطرد 50 الف مغترب يمني يعملون في هذه المهن Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وكانت تقارير إعلامية غر بية، شككت في دور المنصوري في الرحلة، وما إذا كان رائد فضاء فعلا أم مجرد “مشارك”، كما قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية في تقرير نشرت. وقال تقرير الصحيفة الأميركية إن وكالة ناسا أشارت إلى المنصوري بأنه “مشارك في رحلات الفضاء” بدلا من استخدام مصطلح رائد فضاء. وتطلق وكالة NASA الأميركية ووكالة RKA الروسية للفضاء لقب “مشارك في رحلات الفضاء” على الأشخاص الذين يسافرون إلى الفضاء لكنهم ليسوا رواد فضاء محترفين.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.