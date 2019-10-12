صنعاء: اختطاف طبيب من أمام المارة بالشارع واقتياده إلى مكان مجهول

أقدمت عناصر مجهولة في العاصمة صنعاء على اختطاف البرفيسور توفيق عبد الرب البصيلي، رئيس الجمعية اليمنية لطب النساء والتوليد يوم أمس الخميس.



وقالت مصادر "أن عناصر مسلحة مجهولة ترتدي الزي المدني يعتقد أنهم تابعين لميلشيات الحوثي أقدموا على اختطاف البروفيسور البصيلي من أمام المارة في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء".



واستنكرت الجمعية اليمنية لجراحة المسالك البولية ما أسمته بالجريمة الهمجية واختطاف البروفيسور توفيق البصيلي أستاذ وطبيب في وضح النهار وعلى مرأي ومسمع الجميع.



وطالبت الجمعية الجهات المعنية وسلطة الأمر الواقع بصنعاء "الحوثيين" بسرعة القبض على الجناة وكشف ملابسات الاختطاف حسب وصفها



يعد الدكتور توفيق البصيلي قامة طبية عربية، ومنسق البورد العربي في اليمن تخصص نساء وتوليد.



وقالت مصادر صحفية "إن حوثيين طلبوا ضم طبيبات منهم في تخصص البورد رغم فشلهن في اختبار القبول لكن "البصيلي" رفض وقدم استقالته، اعتبروا ذلك تحديا، اختطفوه".



وتمارس ميلشيات الحوثي في مناطق سيطرتها الاختطافات بشكل مستمر بتهم كيدية، وتستهدف الأشخاص الذين يخالفون قراراتهم أو سطوتهم بالقوة في فرض إجراءات معينة، بالإضافة إلى معارضيهم والذين تكتظ السجون بهم منذ سيطرتهم على صنعاء في 21 سبتمبر 2014.

