شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن قصة صادمة لفتاة سعودية فائقة الجمال تزوجت سوداني فحدثت الكارثة .."شاهد الفيديو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداول قصة مؤثرة لفتاة سعودية ابوها تشادي ، انتزعها من امها السعودية وهي طفله ورماها في عائلة تشادية لتربي شاهد الفيديو : جديد الخليج 365: Advertisements

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