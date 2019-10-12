شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن BBC تكشف عن كارثة مروعة حدثت بالرياض و"الملك سلمان" تدخل على الفور (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC تقريرا مطولا حول ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، روى فيه الصحفي فرانك غاردنر، كواليس اللقاء الذي جمعه مع ولي العهد.

جديد الخليج 365:

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واقعة إطلاق نار تلك ، انتفضت لها وسائل الإعلام في العالم كله، لكن أحد الناجين من تلك الواقعة تحدث عن تفاصيل لقائه النادر مع الأمير الشاب محمد بن سلمان، وماذا كان يفعل على المقاعد الخلفية.



وفي البداية، قال غاردنر، إنه كان يعرف في عام 2004 أمير الرياض حينها، سلمان بن عبد العزيز، قبل أن يصبح ملكا على السعودية، خاصة عندما هاجم مسلحون فريق "بي بي سي"، الذي كان الصحفي أحد أعضائه حينها.



وأوضح الصحفي البريطاني أنه تعرض لإصابة جسيمة، وقتل في واقعة إطلاق النار المصور الأيرلندي، سايمون كامبرز ، وتابع قائلا "الأمير سلمان زارني في المستشفى، ولا أتذكر ذلك لأنني كنت في غيبوبة".



وأشار إلى أنه بعد تلك الواقعة بعدة سنوات، تمكن من لقاء الأمير سلمان بن عبد العزيز، بعدما أصبح وليا للعهد ووزيرا للدفاع ، وقال غاردنر "شهد الأمير سلمان تغييرات استثنائية، من خلال عمله كحاكم للرياض لخمسة عقود، تحولت فيها المدينة من بلدة صحراوية بائسة لا يتعدى عدد سكانها عن 200 ألف نسمة، إلى مدينة يسكنها أكثر من 5 ملايين نسمة".