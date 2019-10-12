بعد عجزهم عن دفع الرواتب.. قرار مفاجئ من رئيس وزراء الميلشيا بصنعاء

السبت 12 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

تداول رواد التواصل الإجتماعي ومواقع محلية، أمس الجمعة، وثيقة صادمة صادرة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لحكومة ميلشيا الحوثي بصنعاء.

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وتكشف الوثيقة عن إلزام " إدريش الشرجبي"، وزراء الميلشيا باستكمال إجراءات التقاعد للموظفين الذين بلغوا الأجل الوظيفي أو العجز أو التقاعد الإجباري خلال مدة 15 يوم من تاريخ صدور الوثيقة في الخامس من أكتوبر الحالي.

جدير بالذكر أن عدد الموظفين الذين ستحيلهم المليشيا للتقاعد يتجاوز الخمسين ألف موظف في القطاعين المدني والعسكري، وعجزت المليشيا عن دفع الرواتب للموظفين غير المتقاعدين وتسعى لتحميل التأمينات أعباء قد تنهي عملها بشكل كلي في حال تم إحالة الموظفين للتقاعد.