الحكومة اليمنية ترد على تصريحات الرئيس التركي بشأن عمليات التحالف في اليمن

الجمعة 11 أكتوبر 2019

اردوغان

الخليج 365

نددت الحكومة الشرعية، الجمعة، بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بشأن عمليات تحالف دعم الشرعية، واصفة إياها بالاستفزازية.



وذكرت الحكومة اليمنية، في بيان، أن إردوغان "سعى في تصريحه للمقارنة الظالمة والباطلة بين انتهاك تركيا لسيادة واستقلال سوريا، وبين عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، التي جاءت استجابة لطلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي، للوقوف إلى جانب اليمن، لإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران".

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وأردفت أن "عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن جاءت استناداً إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، الذي عززه قرار مجلس الأمن 2216".

وأضافت الحكومة الشرعية في بيانها: "الجمهورية اليمنية، إذ تندد بتلك التصريحات المرفوضة، لتذكر في الوقت نفسه بموقف الحكومة التركية الذي أعلنته بداية الأحداث ودعمها وتأييدها للشرعية ولعمليات التحالف".

الشرعية اليمنية تثمن دور السعودية

وثمّنت الحكومة الشرعية، دور السعودية، "في دعم الشعب اليمني وحكومته سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وإغاثياً وتنموياً ضد التدخل الإيراني السافر في اليمن"، حيث تدعم طهران الميليشيا الحوثية "للاستمرار في انقلابها واعتدائها على الشعب اليمني، وتقويض وهدم مؤسسات الدولة".

كما أكدت في ذات السياق على وقوفها إلى جانب الشعب العربي السوري، وتطلعاته المشروعة لنيل الأمن والاستقرار، وممارسة حقه في الحكم والسيادة على كامل أراضيه.